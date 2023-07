Keurig Dr Pepper Inc: Analysten sehen ein Kurspotenzial von +21,89% auf 35,18 EUR

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat gestern am Finanzmarkt einen Anstieg um +0,64% verzeichnet und in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt eine positive Entwicklung von +1,36%. Die Stimmung am Markt ist derzeit optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 35,18 EUR. Wenn das zutrifft, eröffnet sich Anlegern ein Kurspotenzial von +21,89%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung. Von den insgesamt 18 Experten empfehlen 5 die Aktie als starken Kauf und weitere 3 geben eine Kaufempfehlung ab. Insgesamt beträgt der Anteil der optimistischen Bewertungen somit +44,44%.

Das Guru-Rating bleibt bei einem Wert von 3,61.

Anmerkung: Der Artikel dient lediglich zur Information und stellt keine Investitionsempfehlung dar. Es besteht kein Zusammenhang zum Verfasser des Textes oder dessen...