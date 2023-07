Keurig Dr Pepper Inc: Analysten sehen Kurspotenzial von +20,44% - jetzt bei 33,87 EUR

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat gestern am Finanzmarkt eine negative Entwicklung von -0,16% erlitten. In den letzten fünf Handelstagen zeigt sich jedoch ein relativ neutraler Trend mit einem Plus von +0,93%. Ungeachtet dessen zeigen sich die Bankanalysten optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Keurig Dr Pepper Inc liegt derzeit bei 33,87 EUR und würde damit ein Kurspotenzial in Höhe von +20,44% eröffnen. Von insgesamt 18 Analysteneinschätzungen urteilen 9 positiv und empfehlen die Aktie als “Kauf”. Diese positive Einschätzung findet Bestätigung im Guru-Rating-Indikator mit unverändert hohen Werten (3,67).

Nicht alle Experten teilen diese Meinung – so haben sich acht weitere Experten für eine neutrale Bewertung (“halten”) ausgesprochen. Nur ein Experte geht sogar so weit zu sagen das die Aktie verkauft werden...