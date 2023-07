Keurig Dr Pepper Inc: Analysten sehen Kurspotenzial von +20,44% - Zielkurs bei 33,87 EUR

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc verzeichnete gestern eine Kursentwicklung von -0,16%. In der vergangenen Handelswoche erzielte sie hingegen einen Zuwachs von +0,93%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt schließen lässt.

Analysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt laut Durchschnittseinschätzung der Bankanalysten bei 33,87 EUR – ein Potenzial für Investoren in Höhe von +20,44%.

Diese positive Prognose wird durch das Guru-Rating gestützt. Es bleibt weiterhin bei 3,67 und zeigt somit ebenfalls auf ein Kaufsignal hin.

Von insgesamt 18 Experten bewerten fünf die Aktie als starken Kauf und weitere vier als Kauf. Acht Experten halten die Aktie für neutral und nur einer empfiehlt den Verkauf.

Insgesamt herrscht also eine optimistische Grundstimmung bezüglich...