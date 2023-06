Keurig Dr Pepper Inc: Analysten sehen Kurspotenzial von +19,48% – Kursziel bei 35,06 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Keurig Dr Pepper Inc ein Plus von +0,58%. Seit fünf Tagen liegt die Entwicklung allerdings bei einem Rückgang von -0,20%. Insgesamt ist der Markt momentan neutral für das Unternehmen eingestellt.

Eine andere Sichtweise haben jedoch die Bankanalysten. Das mittelfristige Kursziel für Keurig Dr Pepper Inc beträgt aktuell 35,06 EUR. Wenn diese Einschätzung zutrifft und sich der Aktienkurs entsprechend entwickelt, erwartet Investoren ein Potenzial von +19,48%.

Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung. Von insgesamt 19 Analysten raten sechs zum Kauf und drei empfehlen die Aktie als optimistische Anlageoption. Neun Experten stufen sie als neutral ein und nur einer ist der Ansicht, dass Anleger schnellstmöglich verkaufen sollten.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,68 gleichbleibend positiv...