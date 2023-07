Keurig Dr Pepper Inc: Analysten sehen Kurspotenzial von +16,67% - aktuelles Kursziel bei 34,16 EUR

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat gestern am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +0,46% verzeichnet und ist damit in den vergangenen fünf Handelstagen um insgesamt +3,07% gestiegen. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 34,16 EUR liegt. Das bedeutet ein Potenzial von +16,67%, falls sich diese Einschätzung bewahrheitet. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung angesichts des jüngsten positiven Trends.

Derzeit empfehlen fünf Analysten die Aktie als starken Kauf und vier weitere als Kauf. Acht Experten halten sie für neutral und nur einer rät zum Verkauf – insgesamt also eine positive Einschätzung mit einem Anteil optimistischer Analysten von +50%.

Das Guru-Rating...