Keurig Dr Pepper Inc: Analysten sehen Kurspotenzial von +16,47% auf 34,16 EUR

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,17% verzeichnen. Damit liegt die Kursentwicklung der vergangenen fünf Handelstage bei insgesamt positiven +3,41%. Doch wie bewerten Bankanalysten die Zukunft der Aktie?

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel für Keurig Dr Pepper Inc laut Durchschnittswert der Bankanalysten 34,16 EUR – eine Steigerung um +16,47% gegenüber dem aktuellen Stand.

Während sich fünf Analysten optimistisch zeigen und die Aktie als starken Kauf empfehlen, sind vier Experten eher vorsichtig optimistisch mit einem Kauf-Rating. Acht weitere Experten halten die Aktie für neutral und raten zum Halten. Nur ein Experte spricht sich für einen Verkauf aus.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,67.

Insgesamt zeigt sich also eine überwiegend positive Einschätzung seitens...