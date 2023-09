Keurig Dr Pepper Inc: Analysten sehen Kurspotenzial von 15,14%

Die gestrige Entwicklung am Finanzmarkt brachte für Keurig Dr Pepper Inc eine Veränderung von -0,13%, was sich auf +0,81% in der vergangenen Handelswoche summiert. Der Markt scheint aktuell neutral zu sein.

Doch laut Bankanalysten ist die Aktie nicht richtig bewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 35,77 EUR. Das würde einem Potenzial von +15,14% entsprechen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten neutralen Trend.

Aktuell empfehlen jedoch trotzdem insgesamt neun Analysten (50%) den Kauf der Aktie oder halten sie zumindest für optimistisch. Das Guru-Rating liegt nun bei 3,67 nach 3,67 zuvor.