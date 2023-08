Keurig Dr Pepper Inc: Analysten sehen Kurspotenzial von 14,75% - Kursziel bei 34,81 EUR

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat gestern am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von 1,15% verzeichnet und in den vergangenen fünf Handelstagen einen Verlust von insgesamt 2,99% erlitten. Diese Entwicklung scheint auf eine pessimistische Stimmung am Markt zurückzuführen zu sein.

Allerdings sind die Bankanalysten anderer Meinung und halten das wahre Potenzial der Aktie für noch nicht ausgeschöpft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 34,81 EUR und bietet damit ein Potential von +14,75%. Allerdings herrscht unter den Experten keine Einigkeit über die aktuelle Trendlage.

Während fünf Analysten die Aktie als stark kaufenswert bezeichnen und weitere vier sie als Kauf empfehlen, stehen acht Experten dem Papier neutral gegenüber. Nur einer empfiehlt den sofortigen Verkauf der Wertpapiere. Dennoch bleibt das Guru-Rating...