Keurig Dr Pepper Inc: Analysten sehen Kurspotenzial von +13,46% - auf zum Kursziel bei 35,25 EUR

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +1,02% verbucht. Am gestrigen Tag betrug der Zuwachs sogar +0,18%. Der Markt zeigt sich optimistisch.

Allerdings sind die Bankanalysten noch zuversichtlicher: Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 35,25 EUR – das entspricht einem Potenzial von +13,46%, sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten. Einige Experten teilen jedoch nicht diese Meinung.

5 Analysten raten derzeit zum Kauf der Aktie, während weitere 4 sie als “Kauf” einstufen und eher neutral eingestellte Experten sie mit “halten” bewerten. Nur 1 Experte empfiehlt einen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,67 (von möglichen 5).