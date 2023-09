Keurig Dr Pepper Inc: Analysten sehen Kurspotential von + 21,93% - Kursziel bei 36,26 EUR

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc verlor am 28.09.2023 an der Börse -0,66%. Damit fiel die Performance in der vergangenen Handelswoche auf -5,01%. Doch Experten sind optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Keurig Dr Pepper Inc beträgt laut Bankanalysten durchschnittlich 36,26 EUR und ermöglicht damit ein großes Potential von +21,93%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung nach den jüngsten negativen Trends.

Von insgesamt 18 Analysten bewerten fünf die Aktie als stark kaufenswert und vier empfehlen den Kauf. Acht halten sie für neutral und nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating wurde nun mit einem Wert von 3,67 erreicht (vorheriges Rating: “Guru-Rating ALT”). Angesichts des aktuellen Ratings könnte es sich lohnen zu investieren.