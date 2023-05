Keurig Dr Pepper Inc: Analysten sehen Kurspotential von +20,91%

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat am gestrigen Tag eine positive Entwicklung von +0,45% hingelegt und verzeichnet somit in einer Woche ein Plus von +0,36%. Die Bankanalysten sind sich einig: Das wahre Kursziel der Aktie liegt bei 35,73 EUR und damit um +20,91% höher als derzeit. Trotzdem sind nicht alle Experten optimistisch.

• Am 22.05.2023 legte die Aktie um +0,45% zu

• Das mittelfristige Kursziel laut Analysten beträgt 35,73 EUR (+20,91%)

• 6 Analysten empfehlen einen starken Kauf

Ein Blick auf das Guru-Rating zeigt auch hier eine positive Einschätzung mit einem Wert von nunmehr 3,65 (vorher ebenfalls 3,65). Insgesamt halten sich die Bewertungen jedoch die Waage: Während sechs Analysten die Aktie zum Kauf empfehlen und drei weitere sie optimistisch einschätzen (“Kauf”), bezeichnen zehn Experten sie als “halten”. Nur...