Keurig Dr Pepper Inc: Analysten rechnen mit einem Kurspotenzial von +19,89%

Gestern legte die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc um +0,21% zu. In der vergangenen Handelswoche summierte sich das Plus auf insgesamt +0,74%. Der Markt geht derzeit relativ neutral mit dem Unternehmen um.

Doch die Bankanalysten sehen ein hohes Potenzial in der Aktie und schätzen das mittelfristige Kursziel auf 35,13 EUR. Das entspricht einem Zuwachs von satten +19,89%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung – nur 47,37% sind noch optimistisch gestimmt.

Das Guru-Rating liegt aktuell bei 3,68 und hat sich somit nicht verändert.