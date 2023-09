Keurig Dr Pepper Inc: Analysten prognostizieren Kursziel von 35,38 EUR

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung (+1,11%) hingelegt. Gestern verzeichnete das Unternehmen jedoch einen Rückgang (-0,36%) am Finanzmarkt. Die Bankanalysten sind sich einig: Die derzeitige Bewertung der Aktie entspricht nicht ihrem wahren Wert.

• Am 31.08.2023 konnte Keurig Dr Pepper Inc mit einer negativen Kursentwicklung von -0,36% rechnen

• Das mittelfristige Kursziel der Analysten liegt bei 35,38 EUR

• Der aktuelle Guru-Rating beträgt 3,67 (nach 3,67 zuvor)

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie wird bei 35,38 Euro gesehen – ein Potenzial von +14%. Allerdings gibt es unter den Experten unterschiedliche Meinungen zur aktuellen Einschätzung: Während fünf Analysten die Aktie als “stark kaufen” bezeichnen und vier weitere sie zum Kauf...