Keurig Dr Pepper Inc: Analysten prognostizieren Kurspotenzial

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von +0,73% erreicht und die vergangenen fünf Handelstage mit einem positiven Trend abgeschlossen. Die Bankanalysten sehen das mittelfristige Kursziel bei 34,16 EUR und eröffnen damit Investoren ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +16,61%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Ansicht.

• Keurig Dr Pepper Inc: Am 25.07.2023 mit +0,73%

• Das aktuelle Kursziel liegt bei 34,16 EUR

• Guru-Rating unverändert bei 3,67

Derzeit empfehlen fünf Analysten den Kauf der Aktie von Keurig Dr Pepper Inc und vier weitere Experten teilen diese Einschätzung optimistisch aber nicht euphorisch. Acht Experten haben sich neutral positioniert und vergeben das Rating “halten”. Lediglich ein Experte ist der Meinung, dass Anleger die Aktie verkaufen sollten.

Das...