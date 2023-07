Keurig Dr Pepper Inc: Analysten halten Kurspotenzial von +16,67%

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat am gestrigen Handelstag um +0,46% zugelegt. In den letzten fünf Tagen konnte sogar ein Anstieg von +3,07% verzeichnet werden. Die Marktlage wirkt daher derzeit vergleichsweise optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 34,16 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +16,67%. Allerdings teilen nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung und es gibt unterschiedliche Meinungen bezüglich des Ratings.

Insgesamt haben sich 5 Analysten positiv geäußert und empfehlen einen Kauf der Aktie. Weitere 4 Experten sind ebenfalls optimistisch eingestellt und raten zum Kauf. Hingegen sehen 8 weitere Bankanalysten eine eher neutrale Lage und sprechen lediglich eine “Halten”-Empfehlung aus. Ein Experte hält sogar einen Verkauf der Aktie für notwendig.

50% aller befragten Experten...