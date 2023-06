Keurig Dr Pepper Inc: Analysten erwarten Kursanstieg auf 36,02 EUR

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat in der vergangenen Handelswoche eine negative Entwicklung von -2,51% verzeichnet. Gestern konnte sie jedoch um +0,39% zulegen. Die Stimmung am Markt ist derzeit eher pessimistisch.

Trotzdem sehen die Bankanalysten ein erhebliches Potenzial für Investoren: Das mittelfristige Kursziel liegt bei 36,02 EUR und damit um +24,23% über dem aktuellen Kurs. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten negativen Entwicklung.

6 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie von Keurig Dr Pepper Inc und weitere 3 bewerten sie als kaufenswert. Der Großteil (10) stuft sie neutral ein und lediglich ein Experte empfiehlt einen Verkauf.

Das aktuelle Guru-Rating beträgt 3,65 nach zuvor ebenfalls stabilen 3,65 Punkten.

