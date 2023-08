Keurig Dr Pepper Inc: Analyse zeigt hohes Kurspotenzial

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +0,27% erreicht. Gestern verzeichnete das Unternehmen eine Kursentwicklung von +0,12%. Die Meinung der Bankanalysten ist eindeutig: die Aktie sei unterbewertet und habe ein mittelfristiges Kursziel bei 35,17 EUR.

• Am 17.08.2023 stieg der Wert um +0,12%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 35,17 EUR (+13,19%)

• Das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,67

Sollten die Analysten Recht behalten und das Kursziel erreicht werden, hätte dies für Investoren eine Rendite von +13,19%. Von den insgesamt 18 Experteneinschätzungen sind über die Hälfte (50%) optimistisch gestimmt und empfehlen einen Kauf oder starken Kauf der Aktie.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt diese Einschätzungen zusätzlich mit einem Rating von 3,67.

Insgesamt...