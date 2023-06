Keurig Dr Pepper Inc: Aktienkurs mit Potenzial

Die Aktie des amerikanischen Getränkeherstellers Keurig Dr Pepper Inc wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das Kursziel für die Zukunft liegt bei 35,06 EUR.

• Am 23.06.2023 gab es einen Kursrückgang von -0,43%.

• Das aktuelle mittelfristige Kursziel beträgt 35,06 EUR.

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,68.

Gestern verzeichnete Keurig Dr Pepper Inc einen Rückgang um -0,43%. Damit belaufen sich die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage auf insgesamt -1,20%. Die aktuellen Entwicklungen am Markt wirken pessimistisch. Aber hatten die Bankanalysten eine solche Entwicklung erwartet? Es scheint so.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc liegt bei 35,06 EUR laut den durchschnittlichen Meinungen der Bankanalysten. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, hätte das Unternehmen...