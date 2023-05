Keurig Dr Pepper Inc: Aktie hat Potenzial von +19,98%

Die aktuelle Bewertung der Keurig Dr Pepper Inc-Aktie ist nach Ansicht von Analysten nicht korrekt. Das wahre Kursziel liegt bei 35,44 EUR und damit um +19,98% über dem aktuellen Kurs.

• Am 10.05.2023 lag die Aktienperformance bei -0,99%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 35,44 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,65

Gestern verzeichnete Keurig Dr Pepper Inc einen Verlust von -0,99%. In den letzten fünf Handelstagen gab es insgesamt eine Zunahme von +0,13%, was auf eine eher pessimistische Marktstimmung hindeutet.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten sieht ein mittelfristiges Kurspotenzial von +19,98%, wenn das Unternehmen das angegebene Ziel erreicht. Aber nicht alle Analysten stimmen dieser Einschätzung zu und teilen diese optimistische Sichtweise nach der jüngsten Entwicklung des...