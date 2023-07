Keurig Dr Pepper Inc: Aktie hat ein Kurspotenzial von 34,97 EUR

Die Bankanalysten sind sich einig: Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc ist derzeit nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 34,97 EUR und bietet damit aktuell eine Chance auf eine Rendite von +20,78%.

• Am 07.07.2023 verzeichnete die Aktie einen Rückgang von -1,37%

• Guru-Rating bleibt bei 3,61

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +44,44%

Trotz des leichten Rückgangs am letzten Handelstag konnte Keurig Dr Pepper Inc in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung verzeichnen (+1,57%). Einige Analysten teilen jedoch nicht die Einschätzung der Bankhäuser und sehen das Potenzial der Aktie skeptischer.

Aktuell empfehlen insgesamt neun Experten die Bewertung “halten”, während drei weitere Analysten den Kauf empfehlen. Unter den Empfehlungen befindet sich auch eine klare Verkaufsempfehlung...