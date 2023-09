Keurig Dr Pepper Inc: Aktie hat Kurspotenzial

Die Kursentwicklung von Keurig Dr Pepper Inc verzeichnete gestern einen Anstieg um +0,53%. In den vergangenen fünf Handelstagen – einer kompletten Woche – ergab sich ein Plus von +1,53%. Diese Entwicklung stimmt optimistisch.

Bankanalysten sehen das wahre Potenzial der Aktie bei 35,77 EUR. Sollte die Prognose eintreffen, eröffnet dies Investoren eine Chance auf einen Gewinn von +13,80%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung.

Aktuell empfehlen 5 Experten den Kauf der Aktie und 4 weitere bewerten sie als positiv. Die meisten (8) stufen Keurig Dr Pepper Inc neutral ein und nur 1 Experte rät zum Verkauf.

Das “Guru-Rating” steht nun bei 3,67 nach zuvor ebenfalls bereits guten Bewertungen.

Fazit: Die aktuelle Stimmung rund um die Keurig Dr Pepper Inc ist positiv gestimmt und bietet Investoren ein interessantes...