Keurig Dr Pepper Inc Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Keurig Dr Pepper-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 32,46 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 32,59 USD, was einem Unterschied von 0,4 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt wurden analysiert. Der letzte Schlusskurs von 31,73 USD liegt nahe dem 50-Tage-Durchschnitt (2,71 Prozent Abweichung), weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Keurig Dr Pepper-Aktie lässt sich über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität feststellen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine "Neutral"-Einstufung. Die Redaktion hat außerdem 7 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert, wodurch eine "Gut"-Empfehlung für die Messung der Anleger-Stimmung resultiert.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Die durchschnittliche Empfehlung für Keurig Dr Pepper aus dem letzten Monat ist jedoch "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 38 USD, was einer möglichen Steigerung um 16,6 Prozent entspricht. Somit erhält die Keurig Dr Pepper-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.