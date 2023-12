Keurig Dr Pepper Inc Aktie: Was wird das noch werden?

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt rund 7,95% über dem aktuellen Kurs.

Kursentwicklung

Am 28.12.2023 verzeichnete Keurig Dr Pepper Inc einen Kursanstieg um 0,72%. In den vergangenen fünf Handelstagen, also innerhalb einer Woche, belief sich der Anstieg auf insgesamt 2,55%. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass der Markt derzeit relativ optimistisch gestimmt ist.

Kursziel

