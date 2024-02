Keurig Dr Pepper Inc Aktie: Was soll man davon noch halten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Keurig Dr Pepper-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 77, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 63,98, was darauf hinweist, dass die Keurig Dr Pepper-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung also ein "Schlecht"-Rating für Keurig Dr Pepper.

Von Analysten liegen für Keurig Dr Pepper aus den letzten zwölf Monaten 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vor, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Keurig Dr Pepper. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 38 USD. Dies würde einer möglichen Steigerung um 28,81 Prozent vom letzten Schlusskurs (29,5 USD) entsprechen und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führen. Insgesamt erhält die Keurig Dr Pepper-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um den Trend eines Wertpapiers zu ermitteln. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Keurig Dr Pepper-Aktie beträgt derzeit 31,89 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (31,82 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird Keurig Dr Pepper daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf Stimmung und Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Keurig Dr Pepper in den Sozialen Medien zu beobachten, was auf eine positive Stimmung der Marktteilnehmer hindeutet. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie können Anzeichen dafür liefern, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Keurig Dr Pepper weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.