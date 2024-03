Keurig Dr Pepper Inc Aktie: Was jetzt noch zu tun ist!

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc wird von Analysten als unterbewertet angesehen, wobei das wahre Kursziel um +20,97% über dem aktuellen Kursniveau liegt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 25.03.2024 verzeichnete die Keurig Dr Pepper Inc-Aktie eine Kursentwicklung von -0,13%. Über die letzten fünf Handelstage hinweg ergibt sich jedoch ein positiver Gesamttrend von +1,53%, was auf eine relativ optimistische Marktsituation hindeutet.

Kursziel und Analystenmeinungen

Das aktuelle Kursziel für Keurig Dr Pepper Inc liegt bei 33,28 EUR, nach Meinung der Bankanalysten. Dies würde einem Kurspotenzial von +20,97% entsprechen, falls sich diese Prognose bewahrheitet. Allerdings sind nicht alle Analysten gleichermaßen optimistisch. 7 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf, während 4 Analysten sie als Kauf einstufen, jedoch weniger euphorisch. 8 Experten halten eine neutrale Position und raten dazu, die Aktie zu behalten, während 1 Experte sogar zum sofortigen Verkauf rät.

Guru-Rating und Marktsentiment

Das Guru-Rating von Keurig Dr Pepper Inc bleibt unverändert bei 3,80. Dies deutet darauf hin, dass zumindest noch ein gewisser Grad an Optimismus unter den Analysten herrscht, da etwa 55,00% der Analysten ihre Empfehlung zum Kauf oder Halten der Aktie abgeben.

Insgesamt ergibt sich ein gemischtes Bild, wobei die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc einige positive Einschätzungen und Potenzial für zukünftiges Wachstum aufweist, jedoch auch unterschiedliche Meinungen unter den Analysten bestehen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Kursentwicklung in Zukunft gestalten wird.

