Keurig Dr Pepper Inc Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Keurig Dr Pepper war in den letzten zwei Wochen neutral, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigte sich jedoch ein verstärktes Interesse der Anleger an positiven Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild wird der Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung zugewiesen. Eine tiefgehende Analyse der Kommunikation deutet darauf hin, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale dominierten, weshalb Keurig Dr Pepper insgesamt eine "Gut"-Bewertung im Anleger-Sentiment erhält.

Analysten bewerten die Aktie von Keurig Dr Pepper auf langfristiger Basis ebenfalls positiv, wobei von insgesamt 18 Analystenbewertungen 3 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 38 USD, was einer Erwartung von 29,74 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Schätzungen wird daher auch von den Analysten eine "Gut"-Bewertung vergeben.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Keurig Dr Pepper ergibt sich ein RSI von 49,44 Punkten auf 7-Tage-Basis und 63,32 Punkten auf 25-Tage-Basis, was auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in Bezug auf Keurig Dr Pepper im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert. Insgesamt erhält die Keurig Dr Pepper-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung im Sentiment und Buzz-Bereich.