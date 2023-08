Keurig Dr Pepper Inc: Aktie mit Kurspotenzial

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung hingelegt. Am gestrigen Tag verzeichnete sie jedoch einen Anstieg um +0,24%. Insgesamt beträgt das Potenzial bis zum mittelfristigen Kursziel von 35,23 EUR beachtliche +13,66%.

• Keurig Dr Pepper Inc legte am 18.08.2023 um +0,24% zu

• Das mittelfristige Kursziel von Keurig Dr Pepper Inc liegt bei 35,23 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,67

Analysten sind sich einig: Die Aktie ist unterbewertet und bietet Investoren großes Potential. So sind aktuell fünf Experten der Meinung, dass die Aktie ein starker Kauf ist und vier weitere sehen sie optimistisch als Kauf an.

Eine neutrale Bewertung geben acht Analysten ab und nur einer rät zum Verkauf.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Auch der bewährte...