Keurig Dr Pepper Inc Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Keurig Dr Pepper-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen zu diesem Wert. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um die Keurig Dr Pepper-Aktie angesprochen. Diese Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Allerdings wurden auch 6 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Bewertungen für die Keurig Dr Pepper-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt ein durchschnittliches Rating von "Gut" für die Keurig Dr Pepper-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 38 USD, was ein Aufwärtspotential von 20,25 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Analyse erhält die Keurig Dr Pepper-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung für Keurig Dr Pepper hat sich jedoch in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen ebenfalls abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Keurig Dr Pepper-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 31,93 USD für die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 31,6 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich also eine überwiegend positive Anleger-Stimmung, eine gute Analystenbewertung, eine negative Sentiment- und Buzz-Entwicklung sowie eine neutrale technische Analyse für die Keurig Dr Pepper-Aktie.