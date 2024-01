Keurig Dr Pepper Inc Aktie: Grund zur Sorge?

Aktienkurse werden nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analysten haben die Stimmung rund um die Aktie von Keurig Dr Pepper in den sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Auch in den Diskussionen der letzten beiden Tage wurden vor allem negative Themen aufgegriffen. Daher wurde die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Zusätzlich wurde die Analyse der Handelssignale herangezogen, die zu einer "Gut" Bewertung führte. Insgesamt wird die Stimmung rund um Keurig Dr Pepper als "Neutral" eingestuft.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Anzahl der Beiträge zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Keurig Dr Pepper weist laut Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Keurig Dr Pepper ergab eine Ausprägung von 83,49, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50,55, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. In einer zweiten Betrachtung für den vergangenen Monat ergab sich jedoch ein Gesamturteil von "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 38 USD, was eine Empfehlung zum Kauf der Aktie mit einer möglichen Steigerung um 18,94 Prozent darstellt. Insgesamt erhält die Keurig Dr Pepper-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.