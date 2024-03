Keurig Dr Pepper Inc Aktie: Eine Überraschung für die Anleger!

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc wird von Analysten als unterbewertet angesehen, und das wahre Kursziel wird auf einen Anstieg um +22,95% vom aktuellen Kursniveau geschätzt.

Kursentwicklung und Prognose

Am 01.03.2024 verzeichnete Keurig Dr Pepper Inc eine Kursentwicklung von -2,11%. Insgesamt belief sich die Kursveränderung in den letzten fünf Handelstagen auf -0,75%. Die aktuelle Stimmung am Markt wird als neutral eingestuft.

Das Kursziel für Keurig Dr Pepper Inc wird derzeit auf 33,21 EUR geschätzt. Die Analysten sind sich weitgehend einig, dass die Aktie kurz- bis mittelfristig ein Kurspotenzial von +22,95% bietet.

Einschätzungen der Analysten

Die Einschätzungen der Analysten bezüglich der Aktie von Keurig Dr Pepper Inc sind gemischt. Aktuell raten 8 Analysten zum Kauf der Aktie, während 3 Analysten sie als “Kauf” einstufen, jedoch mit weniger Optimismus. 8 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, während 1 Experte sogar empfiehlt, sie sofort zu verkaufen.

Insgesamt sind demnach 55,00% der Analysten zumindest noch optimistisch bezüglich der weiteren Entwicklung der Aktie.

Guru-Rating

Zusätzlich zu den Einschätzungen der Analysten gibt es auch das “Guru-Rating”, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag. Dieser Indikator deutet ebenfalls auf eine positive Einschätzung hin.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc nach Meinung der Analysten derzeit unterbewertet ist und ein erhebliches Kurspotenzial bietet. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und des Marktes auf den Kurs auswirken wird.

