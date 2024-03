Keurig Dr Pepper Inc Aktie: Aus und vorbei!

Die Keurig Dr Pepper-Aktie zeigt nach einer technischen Analyse eine neutrale Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 31,66 USD, während der aktuelle Kurs bei 30,48 USD liegt, was einer Abweichung von -3,73 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage von 30,57 USD weist eine geringfügige Abweichung von -0,29 Prozent auf. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Keurig Dr Pepper-Aktie hat sich in den letzten Wochen eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität zeigt jedoch keine signifikanten Veränderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Analyse aus den sozialen Medien zeigt 4 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer weiteren "Schlecht"-Empfehlung führt.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Keurig Dr Pepper-Aktie als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 3 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 38 USD, was einer Erwartung in Höhe von 24,67 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält das Unternehmen daher die Bewertung "Gut".