Kestrel Gold Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Kestrel Gold in den sozialen Medien festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls unverändert. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In technischer Hinsicht wird Kestrel Gold derzeit ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,03 CAD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt ebenfalls 0,03 CAD, was erneut einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab keine klare Richtung, jedoch wurde verstärkt über negative Themen bezüglich des Unternehmens Kestrel Gold diskutiert. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 weisen darauf hin, dass Kestrel Gold weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält das Kestrel Gold-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating.