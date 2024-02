Kestrel Gold Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und vergleicht die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. In Bezug auf Kestrel Gold wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet.

Der 7-Tage-RSI von Kestrel Gold liegt momentan bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25, der auf 25 Tage basiert, weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Kestrel Gold derzeit um 16,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) und um 16,67 Prozent unter dem GD200 der vergangenen 200 Tage. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass Kestrel Gold in den vergangenen Tagen weder besonders positiv noch negativ diskutiert wurde, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung und des Sentiments eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Kestrel Gold.