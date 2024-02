Kesselrun Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Das Unternehmen Kesselrun ist Gegenstand einer fundamentalen Analyse, bei der das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet wird. Mit einem KGV-Wert von 40,6 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Metalle und Bergbau" und daher unterbewertet. Im Vergleich zum Branchen-KGV von 329,71 ergibt sich ein Abstand von 88 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Kesselrun in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -21,57 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Kesselrun um -8,43 Prozent im Branchenvergleich unterperformt hat. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors von -21,57 Prozent lag die Performance von Kesselrun um 8,43 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 3,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Kesselrun-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz um das Unternehmen konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bildet, zeigt keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Daher erhält Kesselrun für dieses Kriterium ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung in Bezug auf das KGV, eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Aktienkursentwicklung und die Dividendenpolitik, sowie ein "Neutral"-Rating hinsichtlich des Sentiments und des Buzz um das Unternehmen.