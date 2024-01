Kesselrun Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Anlegerstimmung bezüglich Kesselrun war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Kesselrun daher eine "Neutral"-Einschätzung. Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 33,33 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist, während der RSI25 bei 30 liegt und somit auf eine überverkaufte Situation hinweist. In Bezug auf die Dividende ist Kesselrun mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,66 %) schlechter zu bewerten. Die Aktie wird jedoch nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 40,6 insgesamt 87 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut". Insgesamt wird Kesselrun von der Redaktion für die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft, während der Relative-Stärke-Index und die Dividendenzahlung auf "Gut" bzw. "Schlecht" hinweisen.

