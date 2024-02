Kesko Oyj ADR Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Kesko eine Performance von -15,35 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche im Durchschnitt um -10,03 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Kesko im Branchenvergleich eine Underperformance von -5,32 Prozent aufweist. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -6,5 Prozent im letzten Jahr, und Kesko lag 8,86 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Kesko in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung der Stimmungslage bei Kesko festgestellt werden, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Kesko in dieser Hinsicht eine "Gut"-Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei Kesko derzeit bei 5, was eine negative Differenz von -0,19 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Kesko von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kesko beträgt 13. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" im Durchschnitt ein KGV von 13. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Kesko daher laut Redaktion unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.