Kesko Oyj ADR Aktie: So könnte es weitergehen!

Der finnische Einzelhändler Kesko hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,88 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln", die im Durchschnitt um -9,36 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -2,52 Prozent. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von -7,43 Prozent verzeichnete, lag Kesko um 4,45 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kesko-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 17,47 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (17,93 EUR) liegt somit auf ähnlichem Niveau (Unterschied +2,63 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (17,71 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,24 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Kesko-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Kesko-Aktie zeigt sich als neutral, da weder positive noch negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen rund um Kesko diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kesko bei 14,52, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (-2 Prozent) liegt. Somit erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unter- noch überbewertet erscheint.

