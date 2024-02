Kesko Oyj ADR Aktie: Ruhig bleiben!

In den letzten vier Wochen konnte bei Kesko eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Die Dividendenrendite von Kesko beträgt 5,87 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,57 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kesko liegt mit einem Wert von 14,52 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Aus charttechnischer Sicht weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Kesko-Aktie für die letzten 200 Handelstage nur um +0,6 Prozent ab. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt ebenfalls eine nahe Abweichung vom gleitenden Durchschnitt (-0,71 Prozent). Daher erhält die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend erhält die Kesko-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.