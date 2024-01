Kesko Oyj ADR Aktie: Grund zur Sorge?

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit sieben Tagen, in denen positive Themen dominierten, und drei Tagen, an denen negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Kesko diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Gut" eingeschätzt.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Kesko liegt bei 32,89, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 53,77, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutliche negative Veränderung bei Kesko festgestellt werden. Dies bedeutet, dass in den sozialen Medien eine Tendenz zu negativen Themen zu beobachten war. Die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede und wird daher als "Neutral" bewertet. Zusammengefasst wird Kesko in dieser Kategorie mit "Schlecht" bewertet.

Bezogen auf den Branchenvergleich des Aktienkurses, erzielte Kesko in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,81 Prozent, was eine Underperformance von -2,55 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt Kesko um 4,69 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird Kesko in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.