Kesko Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Aktie von Kesko hat in den vergangenen Monaten sowohl im Hinblick auf die Diskussionsintensität als auch auf die Rate der Stimmungsänderung "Schlecht" abgeschnitten. Die Kommunikation im Netz zeigte nur geringe Aktivität, was zu dieser Einschätzung führte. Auch die Dividendenrendite liegt mit 6,63 % leicht über dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Kesko in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,31 %, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche zu einer Underperformance von -2,3 % führte. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Kesko 0,94 % unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führte.

Die fundamentale Bewertung ergab ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13, was im Vergleich mit ähnlichen Unternehmen aus der Branche durchschnittlich ist. Aus diesem Grund erhält Kesko in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.