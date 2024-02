Kerry Properties Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Kerry Properties":

Die Anlegerstimmung gegenüber Kerry Properties war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden überwiegend neutral bewertet. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Kerry Properties daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse kann der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kerry Properties-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen als Indikator für den aktuellen Trend des Wertpapiers dienen. Der aktuelle gleitende Durchschnitt beträgt 14,65 HKD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 13,26 HKD liegt, was einer Differenz von -9,49 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man dagegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 12,79 HKD und der letzte Schlusskurs liegt in ähnlicher Höhe (+3,67 Prozent). Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Kerry Properties daher mit einem "Neutral"-Rating versehen, basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Kerry Properties wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Kerry Properties-Aktie weist einen Wert von 3 auf, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage Basis (47,83), dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Kerry Properties.