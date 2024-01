Kerry Properties Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Weitere Suchergebnisse zu "Kerry Properties":

In den letzten zwei Wochen wurde Kerry Properties hauptsächlich neutral von privaten Nutzern in den sozialen Medien bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Auch die Diskussionintensität in den sozialen Medien ergab eine mittlere Aktivität, was zu einer langfristigen Bewertung von "Neutral" führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, und es konnten kaum Änderungen identifiziert werden.

Bei der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Kerry Properties-Aktie bei 16,04 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,28 HKD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt hingegen 13,35 HKD, wodurch der letzte Schlusskurs darüber liegt und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Kerry Properties auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Darüber hinaus zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass die Kerry Properties-Aktie überverkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 6 liegt. Jedoch liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 41,67, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Kerry Properties damit ein "Gut"-Rating.