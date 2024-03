Kerry Properties Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Kerry Properties":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und dazwischen als neutral. Der RSI der Kerry Properties liegt bei 29,09, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 37,98 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kerry Properties-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 14,08 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 14,32 HKD weicht um +1,7 Prozent ab, was als neutral betrachtet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 12,78 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt über dem gleitenden Durchschnitt (+12,05 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Kerry Properties daher im Hinblick auf die einfache Charttechnik als "Gut" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Kerry Properties werden auch über einen längeren Zeitraum anhand der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung analysiert. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Kerry Properties in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen über Kerry Properties in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und überwiegend neutrale Themen wurden angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Kerry Properties bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.