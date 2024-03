Kerry Properties Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Kerry Properties":

Die Kerry Properties-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Unternehmens zu bestimmen. Dazu wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage betrachtet, der sich auf 14,27 HKD beläuft. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch mit 13,1 HKD deutlich darunter, was einem Unterschied von -8,2 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "schlecht" bewertet. Bei einer Analyse basierend auf den letzten 50 Handelstagen liegt der gleitende Durchschnitt bei 12,79 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 13,1 HKD (+2,42 Prozent) liegt. Somit ergibt sich in diesem Fall eine "neutral"-Bewertung der Kerry Properties-Aktie.

Die Marktteilnehmer zeigen sich in den sozialen Medien und den neuesten Nachrichten neutral gegenüber Kerry Properties. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "neutral"-Einschätzung. Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine "neutral"-Bewertung, da die Diskussionsintensität üblich ist und kaum Stimmungsänderungen identifiziert werden können.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Kerry Properties-Aktie ergibt eine "neutral"-Empfehlung sowohl für den RSI7 (39,58) als auch für den RSI25 (46,67). Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators. In Summe wird die Kerry Properties-Aktie daher mit einem "neutral"-Rating versehen.