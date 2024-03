Kerry Properties Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Weitere Suchergebnisse zu "Kerry Properties":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Kerry Properties wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 33,33 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 30,17 Punkten und zeigt damit ebenfalls eine neutrale Bewertung für den RSI25 an.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 14,09 HKD für den Schlusskurs der Kerry Properties-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 14,5 HKD, was einem Unterschied von +2,91 Prozent entspricht und eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 12,77 HKD, was zu einem positiven Rating für Kerry Properties führt.

Die Stimmung und das Buzz in der Internet-Kommunikation haben sich für Kerry Properties in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung für Kerry Properties festgestellt wird.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Kerry Properties im Hinblick auf die Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Kerry Properties in verschiedenen Bereichen wie dem RSI, der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Buzz sowie dem Anleger-Sentiment insgesamt eine neutrale Bewertung erhält.