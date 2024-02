Kerry Properties Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kerry Properties zeigt eine Bewertung von 20,93, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und als "Gut" eingestuft wird. Dieser Index indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 46, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kerry Properties-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 14,55 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 13,16 HKD deutlich darunter liegt und daher als "Schlecht" bewertet wird. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 12,81 HKD, was bedeutet, dass sich die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Kerry Properties in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt zeigen, dass über Kerry Properties in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde und es weder positive noch negative Ausschläge gab. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Kerry Properties auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers daher mit einer "Neutral"-Bewertung beurteilt.

