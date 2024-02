Kerry Properties Aktie: Ist das wirklich wahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Kerry Properties":

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat durchschnittlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Kerry Properties-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Bild. Der RSI7-Wert liegt bei 47,49 und der RSI25-Wert bei 51,14, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Kerry Properties-Aktie von 13,08 HKD als "Schlecht"-Signal eingestuft, da er 11,38 Prozent unter dem GD200 von 14,76 HKD liegt. Der GD50 liegt bei 12,79 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anlegerbewertung in sozialen Medien zeigt ebenfalls eine neutrale Tendenz in den vergangenen zwei Wochen. Die überwiegend privaten Nutzer äußerten sich überwiegend neutral über das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt.