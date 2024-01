Kerry PropertiesADR Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben neue Einschätzungen für Aktien. Bei Kerry Properties wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild insgesamt ein "Neutral"-Ergebnis.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Kerry Properties von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führte zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Kerry Properties-Aktie derzeit 6. Das Wertpapier gilt somit als überverkauft und erhält ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 41,67, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs damit ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt deutlich unter dem letzten Schlusskurs liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Gut"-Rating führt. In Summe wird Kerry Properties auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.