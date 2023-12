Kerry Logistics Network Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Kerry Logistics Network lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und wird daher neutral eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich für Kerry Logistics Network in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kerry Logistics Network beträgt derzeit 8, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Luftfracht und Logistik" im Durchschnitt ein KGV von 14 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Kerry Logistics Network daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Kerry Logistics Network eine Performance von -41,04 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 5,48 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -46,52 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor hatte die Aktie eine mittlere Rendite von -2,19 Prozent, wobei sie 38,85 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Kerry Logistics Network eine Dividendenrendite von 6,42 % aus, was 1,9 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 8,32 % ist. Der niedrigere Ertrag führt zur Einstufung "Schlecht" in dieser Kategorie.