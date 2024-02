Kerry Logistics Network Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Kerry Logistics Network wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt derzeit bei 18,42 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Vergleich dazu zeigt der 25-Tage-RSI weniger starke Schwankungen und weist darauf hin, dass Kerry Logistics Network weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine "Gut"-Bewertung für Kerry Logistics Network. Der GD200 liegt bei 8,41 HKD, während der Aktienkurs bei 9,04 HKD liegt, was einer Abweichung von +7,49 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 8,78 HKD führt zu einer "Neutral"-Einstufung auf Basis der vergangenen 50 Tage. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 5,4 Prozent und damit 2,35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 7,75 Prozent in der Luftfracht- und Logistikbranche. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik von Kerry Logistics Network.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Daher wird das Unternehmen in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält Kerry Logistics Network Bewertungen von "Gut" in der technischen Analyse, "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenpolitik und "Neutral" im Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.